Яценюк: Путін хоче танцювати на могилах європейських надій

"Мета Путіна і його посланців - не мир. Їхня мета - війна проти нас усіх. Москва не вірить у сльози. Москва хоче крові. Але ми зупинимо їх і цього разу"

Екс-прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк застеріг європейські країни від загравання з Росією.

Арсеній Яценюк у своєму блозі на "Цензор.НЕТ" нагадав, що сьогодні, саме в річницю трагедії MH17, "Медведчук представив у Страсбурзі план Путіна стосовно України і Європи".

Суть цього плану Росії, наголосив Арсеній Яценюк, - "все лягає на Україну": "Жертви, злочини російських військових і бойовиків, вбивства, зґвалтування, катування. Все, що було знищено або вивезено в Росію. За це має заплатити Україна".

За планом Путіна, озвученим Медведчуком, "Україна не має і не може мати самостійного майбутнього": "Все буде вирішувати Москва. Так хоче Кремль. У нього така версія історії. Бо нема українців. Не було. Не має бути".

Згідно з планом Кремля, "щоб якось зберегтися, Україна має бути максимально розділена": "Вони пропонують автономію для Донбасу. Навіщо? Бо автономія для Донбасу - це повтор сценарію, який вони вже провернули в Криму".

Тим часом, наголосив Арсеній Яценюк, сам Крим виводиться Росією за дужки: "Крим, каже Москва, належить Росії. Іншого варіанту не буде".

Європа, згідно з планом Путіна, має заплатити Москві «через підтримку ідеології "примирення", плюс - "Північний потік-2": "Будете платити завжди, каже Путін. Європо, продовжуй у цьому дусі, - по суті, говорить він європейським слухачам. Запрошуй медведчуків, допускай російських парламентаріїв до Парламенської Асамблеї Ради Європи, кидай за ґрати українців. І уважно слідкуй за новинами: скоро ми прийдемо до твоїх наступних територій - Польщі, Угорщини, країн Балтії".

"Європо, каже Путін у день річниці MH17, ти заплатиш за все, навіть за розвал Радянського Союзу. Бо ти втомилася, Європо. Розраховуєш, що настав час для того, щоб перевести подих, порозумітися, домовитися. А Путін так не думає. Приймайте його в гості. Він хоче танцювати на могилах європейських надій. Саме це у Страсбурзі сказав сьогодні Медведчук", - підкреслив Арсеній Яценюк.

До того ж, нагадав він, сьогодні з Москви прийшла ще новина: "Путін видав указ про спрощений режим надання громадянства для своїх жертв з Донбасу".

Мета Путіна і його посланців - не мир, написав Арсеній Яценюк: "Їхня мета - війна проти нас усіх".

"П`ять років Медведчука оберігали в Україні як безальтернативного посередника. Дооберігалися. Сьогодні він виставив свій рахунок", - наголосив лідер «Народного фронту».

"Москва не вірить у сльози. Москва хоче крові. Але ми зупинимо їх і цього разу", - написав Арсеній Яценюк.