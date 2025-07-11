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Єдиний російський авіаносець здадуть на металобрухт

11 липня 2025, 14:07
Єдиний російський авіаносець здадуть на металобрухт
Фото: dailymail.co.uk
Однак чинна стратегія росії до 2030 року передбачає наявність авіаносців.

Міноборони рф може відмовитися від відновлення єдиного авіаносця в складі флоту крейсера Адмірал Кузнєцов, що перебуває на ремонті з 2018 року. 

Про це повідомляє The Moscow Times.

Ремонт та модернізація вже зупинені, але питання про подальшу долю судна має бути вирішене найближчим часом. 

В Головному командуванні ВМФ рф та Об’єднаної суднобудівної корпорації, яка займалася модернізацією крейсера, обговорюють доцільність його повернення до складу флоту.

Екс командувач Тихоокеанського флоту пф адмірал Сергій Аваканц назвав відмову від ремонту "абсолютно правильним рішенням" і додав, що Адмірал Кузнєцов не потрібен навіть після модернізації, позаяк, це, мовляв, "дуже дороге й неефективне морське озброєння".

"Майбутнє - за роботизованими системами та безпілотною авіацією. А Кузнєцова, якщо вирішать не ремонтувати, залишається тільки порізати на металобрухт і утилізувати", - сказав військовий у відставці.

Проте чинна стратегія росії до 2030 року передбачає наявність авіаносних з’єднань як на Північному, так і на Тихоокеанському флоті, але питання насправді у фінансуванні.

Військовий експерт, капітан 1-го рангу Василь Дандикін вважає, що навіть із розвитком надводних і підводних безпілотників обійтися без авіаційного прикриття у далеких походах неможливо.

"Звісно, з Кузнєцовим усе складно: тривалий ремонт, були проблеми, пожежа. Але те, що Індія, Китай та інші країни розвивають авіаносний флот, свідчить про потребу в таких кораблях", - сказав він.

Раніше цей авіаносець був розрахований на знищення великих надводних цілей, захисту морських угруповань та підтримки десантних операцій, також на його борту можуть базуватися 28 літаків і 24 вертольоти.

Судно стало на ремонт після походу в Середземне море, під час якого завдавав ударів по об’єктах у Сирії.

 
флот рфАдмірал Кузнєцов

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