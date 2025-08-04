Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Цього тижня може з'явитися шанс зупинити війну – Єрмак

04 серпня 2025, 17:36
Цього тижня може з'явитися шанс зупинити війну – Єрмак
Фото: РБК-Україна
Він озвучив п’ять ключових кроків, які Україна пропонує для посилення санкційного режиму.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що цього тижня відкривається реальний шанс зупинити війну, розв’язану росією проти України. У своїй колонці для The Washington Post він закликав до рішучіших дій проти воєнної машини кремля та підтримав ультиматум, озвучений президентом США Дональдом Трампом.

"Ультиматум президента Дональда Трампа росії — важливий. Україна цінує його чіткість і готовність досягти миру через силу. Це саме те, що завжди було основою нашого опору. Потрібен тиск на рф", — написав Єрмак у Telegram.

Він озвучив п’ять ключових кроків, які Україна пропонує для посилення санкційного режиму:

  • Удар по стратегічних активах рф. Єрмак закликав визнати корпорації Росатом і Роскосмос частиною російської воєнної машини та повністю ізолювати їх від західної співпраці.
  • Блокування фінансових артерій. Газпромбанк, який досі має доступ до SWIFT, має бути відключений разом із банками-посередниками.
  • Закриття лазівок у постачанні технологій. росія отримує критичні мікросхеми та електроніку через Китай і Центральну Азію. Україна наполягає на запровадженні вторинних санкцій проти компаній, які допомагають обходити обмеження.
  • Зупинка "тіньового" нафтового флоту. Пропонується санкціонувати російські порти, операторів і судна, які приховують походження нафти.
  • Удар по криптоінфраструктурі. Необхідно заблокувати біржі та гаманці, які обслуговують нелегальні оборонні платежі рф.

Єрмак наголосив, що останні заяви президента США вказують на його "прозріння" щодо загроз з боку кремля.

29 липня Дональд Трамп публічно поставив ультиматум путіну: до 8 серпня росія має припинити вогонь, інакше США введуть нові жорсткі санкції, включно з обмеженнями для країн, що купують російську нафту.

Однак, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останні обстріли України, зокрема удар по Києву 31 липня, свідчать про те, що москва відкидає умови ультиматуму, попри свої публічні заяви.

Тим часом спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф мав прибути до москви 3 серпня, однак візит перенесено. Очікується, що найближчими днями Україну відвідає спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог.

СШАвійнаДональд ТрампАндрій Єрмаксанкціі проти росіїКіт Келлог

Останні матеріали

Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 16:42
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Політика
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 12:25
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
04 серпня 2025, 09:42
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Політика
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 02:05
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється