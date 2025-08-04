Цього тижня може з'явитися шанс зупинити війну – Єрмак

Він озвучив п’ять ключових кроків, які Україна пропонує для посилення санкційного режиму.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що цього тижня відкривається реальний шанс зупинити війну, розв’язану росією проти України. У своїй колонці для The Washington Post він закликав до рішучіших дій проти воєнної машини кремля та підтримав ультиматум, озвучений президентом США Дональдом Трампом.

"Ультиматум президента Дональда Трампа росії — важливий. Україна цінує його чіткість і готовність досягти миру через силу. Це саме те, що завжди було основою нашого опору. Потрібен тиск на рф", — написав Єрмак у Telegram.

Він озвучив п’ять ключових кроків, які Україна пропонує для посилення санкційного режиму:

Удар по стратегічних активах рф. Єрмак закликав визнати корпорації Росатом і Роскосмос частиною російської воєнної машини та повністю ізолювати їх від західної співпраці.

Блокування фінансових артерій. Газпромбанк, який досі має доступ до SWIFT, має бути відключений разом із банками-посередниками.

Закриття лазівок у постачанні технологій. росія отримує критичні мікросхеми та електроніку через Китай і Центральну Азію. Україна наполягає на запровадженні вторинних санкцій проти компаній, які допомагають обходити обмеження.

Зупинка "тіньового" нафтового флоту. Пропонується санкціонувати російські порти, операторів і судна, які приховують походження нафти.

Удар по криптоінфраструктурі. Необхідно заблокувати біржі та гаманці, які обслуговують нелегальні оборонні платежі рф.

Єрмак наголосив, що останні заяви президента США вказують на його "прозріння" щодо загроз з боку кремля.

29 липня Дональд Трамп публічно поставив ультиматум путіну: до 8 серпня росія має припинити вогонь, інакше США введуть нові жорсткі санкції, включно з обмеженнями для країн, що купують російську нафту.

Однак, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останні обстріли України, зокрема удар по Києву 31 липня, свідчать про те, що москва відкидає умови ультиматуму, попри свої публічні заяви.

Тим часом спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф мав прибути до москви 3 серпня, однак візит перенесено. Очікується, що найближчими днями Україну відвідає спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог.