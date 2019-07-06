ЄС готовий знову відтермінувати Brexit , - ЗМІ
"Німеччина й уряди інших країн-членів ЄС підтримують відтермінування Brexit, незважаючи на те, хто стане новим (британським — ред.) прем'єр-міністром”, - йдеться в "Укрінформ" з посиланням на The Times.
Більшість європейських урядів вважають, що наступному лідеру Консервативної партій й прем'єру Великої Британії знадобиться додатковий час для проведення другого референдуму, аби вирішити питання з угодою про вихід країни з Європейського Союзу,
За словами співрозмовника, в “ЄС не дуже цього хочуть”, але все ж таки “нададуть ще одне відтермінування” для Британії.
Нагадаємо, раніше уряд Британії погодився на компроміси у законопроекті щодо Brexit-угоди.
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