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ЄС готовий знову відтермінувати Brexit , - ЗМІ

Уряди країн-членів ЄС готові ще раз відтермінувати дату виходу Великої Британії з блоку, незважаючи на те, хто стане новим британським прем'єром
Новий дедлайн щодо Brexit ймовірно буде зафіксований на кінець весни 2020 року.
ЄС готовий знову відтермінувати Brexit , - ЗМІ Фото: DW

"Німеччина й уряди інших країн-членів ЄС підтримують відтермінування Brexit, незважаючи на те, хто стане новим (британським — ред.) прем'єр-міністром”, - йдеться в "Укрінформ" з посиланням на The Times.

Більшість європейських урядів вважають, що наступному лідеру Консервативної партій й прем'єру Великої Британії знадобиться додатковий час для проведення другого референдуму, аби вирішити питання з угодою про вихід країни з Європейського Союзу, 

За словами співрозмовника, в “ЄС не дуже цього хочуть”, але все ж таки “нададуть ще одне відтермінування” для Британії.

Нагадаємо, раніше уряд Британії погодився на компроміси у законопроекті щодо Brexit-угоди.

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07 06 2019 12:08
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