Він може включати заходи проти російської діамантової галузі, у координації з іншими партнерами G7 і додаткові заходи з протидії спробам третіх країн оминати санкції.

Про це повідомляє Укрінформ.

Сьогодні у Брюсселі під час прес-конференції за підсумками саміту ЄС таку заяву зробила Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Тиждень тому ЄС розпочав роботу над новим пакетом санкцій проти росії.

Попередній, 11 пакет санкцій проти рф, ЄС ухвалив аж на початку літа.