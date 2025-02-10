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ПОЛІТИКА

ЄС готується до контрзаходів у відповідь на митні погрози США

10 лютого 2025, 14:57
ЄС готується до контрзаходів у відповідь на митні погрози США
Фото: Укрінформ
Дипломати ЄС заявили, що найдоцільніше було б знову застосувати контрзаходи, якщо Трамп продовжить запроваджувати тарифи на імпорт.

Сьогодні Європейська комісія заявила, що відреагує, щоб захистити інтереси ЄС, після заяви президента Дональда Трампа про запровадження 25% тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію в США, але додала, що не буде це робити, поки не отримає роз'яснень щодо цих заходів.

Комісія повідомила, що не отримувала жодних офіційних повідомлень про додаткові тарифи на товари з ЄС і не буде реагувати на "широкі оголошення" без деталей або письмових роз'яснень.

Про це пише Reuters.

"ЄС не бачить жодних підстав для запровадження тарифів на свій експорт. Ми будемо реагувати, щоб захистити інтереси європейського бізнесу, працівників і споживачів від невиправданих заходів", — йдеться в заяві Єврокомісії.

Цей крок Трампа, якщо він буде підтверджений, буде повторенням його дій під час його першого терміну, коли він запровадив 25% тарифи на сталь з багатьох країн і 10% тарифи на алюміній.

Для ЄС це торкнулося експорту на суму 6,4 млрд євро (6,6 млрд доларів). У відповідь у 2018 році ЄС запровадив тарифи на американські товари вартістю 2,8 млрд євро, включаючи бурбон і мотоцикли Harley Davidson.

Французький президент Емманюель Макрон переконаний, що запровадження американських мит на товари з Європейського Союзу може нашкодити американській економіці, викликавши зростання інфляції.

СШАДональд ТрампмитаЄвросоюз

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