ЄС надав Угорщині гарантії безпеки її енергопостачання – Сіярто

Блок також хоче отримати від Києва гарантії збереження поставок нафти до Євросоюзу.

Єврокомісія взяла на себе зобов'язання щодо захисту газопроводів і нафтопроводів, які ведуть до держав-членів Євросоюзу, тому блок надав Будапешту запитані нею гарантії безпеки у сфері енергетики.

Про це глава угорського МЗС Петер Сіярто написав на Facebook-сторінці.

"Єврокомісія взяла на себе зобов'язання щодо захисту газопроводів і нафтопроводів, що ведуть до держав-членів Євросоюзу", - йдеться в дописі.

Сіярто додав, що влада ЄС дала зрозуміти, що "цілісність енергетичної інфраструктури, що забезпечує потреби країн - членів ЄС, є питанням безпеки всього Євросоюзу".

"Європейська комісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС", - написав міністр закордонних справ Угорщини.

Зранку, 27 січня, стало відомо, що Угорщина в останню мить погодилася продовжити санкції проти росії.

А вже в обід міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти росії.