ЄС не каратиме українців за рішення Конституційного суду, – МЗС

"Ми всі розуміємо, що на карту поставлено наш європейський шанс і ми не можемо його впустити"

Європейський союз не збирається застосовувати до України жодних покарань через рішення Конституційного суду щодо скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

"Європейський союз не каратиме українців за згадане рішення Конституційного суду, адже саме для українських громадян в першу чергу важливо, щоб ми і далі просувалися в напрямку європейських та євроатлантичних інституцій. Водночас, таке рішення, безумовно, означає необхідність пошуку шляхів з цієї ситуації, президент вже подав відповідний законопроект", - заявила речниця МЗС України Катерини Зеленко на брифінгу в Києві, інформує УП.

Вона запевнила, що МЗС зі свого боку робитиме все, щоб знайти оптимальне рішення і не допустити шкоди для інтересів українських громадян.

"Ми всі розуміємо, що на карту поставлено наш європейський шанс і ми не можемо його впустити", - додала речниця.

26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.

Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.

Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.