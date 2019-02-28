ЄС не каратиме українців за рішення Конституційного суду, – МЗС
"Європейський союз не каратиме українців за згадане рішення Конституційного суду, адже саме для українських громадян в першу чергу важливо, щоб ми і далі просувалися в напрямку європейських та євроатлантичних інституцій. Водночас, таке рішення, безумовно, означає необхідність пошуку шляхів з цієї ситуації, президент вже подав відповідний законопроект", - заявила речниця МЗС України Катерини Зеленко на брифінгу в Києві, інформує УП.
Вона запевнила, що МЗС зі свого боку робитиме все, щоб знайти оптимальне рішення і не допустити шкоди для інтересів українських громадян.
"Ми всі розуміємо, що на карту поставлено наш європейський шанс і ми не можемо його впустити", - додала речниця.
26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.
Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.
Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.
Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Також, чотири з 18 суддів Конституційного суду проголосували проти скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
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