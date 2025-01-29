ЄС не включить повну заборону російського СПГ у новий санкційний пакет

Торік імпорт російського СПГ до ЄС досяг рекордного рівня.

ЄС у новому пакеті санкцій проти рф не намагатиметься повністю заборонити закупівлю російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє Politico, посилаючись на слова європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності.

За даними видання, Єврокомісія планує у середу, 29 січня, офіційно представити 16-й пакет санкцій країнам-членам. Пропозиція не включатиме повну заборону на імпорт СПГ з росії, на чому наполягали "яструби" ЄС. Замість цього передбачається лише зупинка потоків російського СПГ, який надходить до терміналів ЄС, не підключених до газової системи Союзу — обмеження, яке не вплине на більшу частину імпорту скрапленого природного газу з рф.

Крім СПГ, пакет санкцій, як очікується, включатиме обмеження проти застарілих танкерів “тіньового флоту”, які перевозять російську нафту. Зокрема, під санкції потраплять ще 74 танкери.

Також пропозиції щодо нового пакету санкцій передбачатимуть сприяння обмеженню поставок алюмінію з росії. Ще нові санкції будуть спрямовані на обладнання для відеоігор, таке як Xbox від Microsoft, яке росія використовує для керування безпілотниками.

Проте, відсутність повного обмеження на поставки російського СПГ розчарує “яструбів” ЄС, які підтримують жорсткі санкції проти рф. Минулого місяця десять країн ЄС, включаючи Фінляндію, Польщу та країни Балтії, закликали Єврокомісію якнайшвидше заборонити такий імпорт.

"Шкода. Певною мірою ми розчаровані", - сказав міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас, але додав, що країна не втрачає надії на майбутню "дорожню карту" ЄС щодо припинення всіх енергетичних зв'язків з росією.

"Ми не втрачаємо віри в те, що [заборона СПГ] буде узгоджена в найближчому майбутньому", - сказав Вайчюнас.