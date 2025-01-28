ЄС пропонує заборонити поставки ігрових консолей до росії

Також у новий пакет санкцій як очікується, потраплять хімікати, важливі для російської військової промисловості, та обмеження на імпорт СПГ з рф.

Брюссель пропонує заборонити поставки ігрових консолей до росії у межах нового пакету санкцій, адже збройні сили рф використовують таке обладнання для управління безпілотниками, якими атакують Україну.

Про це повідомляє FT.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що консолі PlayStation від Sony і Xbox від Microsoft потраплять під новий раунд обмежень, “приурочений” до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну 22 лютого.

"Ми розглядаємо всі можливі варіанти, які можуть вплинути на ситуацію в Україні. Ми дійсно вивчаємо всі типи речей, які допомагають росії вести цю війну, щоб внести їх до списку санкцій. Навіть консолі для відеоігор, тому що, очевидно, саме за допомогою них вони (армія рф - ред.) керують безпілотниками", - сказала Каллас журналістам.

Три найбільші виробники ігрових консолей - американська Microsoft і японські групи Nintendo та Sony припинили продажі в росії на початку березня 2022 року. Заборона ЄС буде спрямована на торговців у країнах Союзу, які відправляють консолі до рф, включаючи продавців уживаних консолей.

Тим часом найбільшим постачальником ігрових консолей до росії є Китай, який минулого року продав москві такої техніки на суму понад $120 млн. Цифри за 2024 рік зросли порівняно з трохи менше ніж $30 млн у 2022 році, коли російське вторгнення в Україну підштовхнуло низку західних компаній до розриву зв'язків з російським ринком.

Каллас додала, що хімікати, необхідні для російської військової промисловості, також будуть у санкційному списку, як і обмеження на імпорт скрапленого природного газу. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС заборонив майже весь імпорт газу з росії трубопроводами і запровадив обмеження на потоки нафти, але Союз досі купує великі обсяги російського СПГ — торік ці потоки сягнули рекордного рівня. ЄС поставив собі за мету відмовитися від російського викопного палива до 2027 року.

Три дипломати розповіли Financial Times, що запропонований пакет санкцій включатиме ще заходи з обмеження імпорту російського алюмінію. За даними компанії Trade Data Monitor, за перші 10 місяців минулого року ЄС імпортував понад 130 тисяч тонн алюмінію з росії, або близько 6% від загальних обсягів імпорту до Союзу. Поки що незрозуміло, чи буде це пряма заборона або "каральні тарифи".