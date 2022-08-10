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Євросоюз засудив росію за привласнення ЗАЕС

Ольга
Матарикіна
Такж ЄС вимагає посилити на станції присутність МАГАТЕ
Євросоюз засудив росію за привласнення ЗАЕС Фото: Getty Images
Європейський Союз рішуче засуджує та ніколи не визнає указ російського президента про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та вимагає посилення присутності МАГАТЕ для підвищення безпеки та безпечності цього об’єкту.
 
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, що оприлюднена сьогодні на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
 
"ЄС ніколи не визнає та рішуче засуджує російську нелегальну анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Відповідно, декрет про захоплення ЗАЕС є незаконним та нікчемним з правової точки зору", - йдеться у документі.
 
Високий представник ЄС зазначив, що росія має повністю вивести свої війська та обладнання з території ЗАЕС та передати її під контроль законного власника, яким є Україна. Він наголосив, що "сім основ ядерної безпеки", які були визначені генеральним директором МАГАТЕ, мають повною мірою дотримуватися та поважатися.
 
"Посилення присутності МАГАТЕ у містечку та його безперешкодний доступ до станції є терміново необхідними в інтересах Європи в цілому. Зона атомної безпеки та безпекова захисна зона мають бути встановлені негайно, без порушення суверенітету та територіальної цілісності України. ЄС рішуче підтримує зусилля генерального директора МАГАТЕ у цьому зв’язку", - наголосив Високий представник ЄС.
 
Як нагадується у заяві, ЄС залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та вимагає від росії негайного, повного та безумовного виведення всіх військ та військового обладнання з усієї території України.
 
 
 
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08 10 2022 19:02
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