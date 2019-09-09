ЄС не визнає російські вибори в окупованому Криму

"Будь-хто з тих, хто буде обраний на Кримському півострові і буде стверджувати, що репрезентує населення Криму і Севастополя, не визнаватиметься представником цих територій, оскільки вони є українськими"

Європейський Союз не визнає проведення Росією так званих "місцевих виборів" на території окупованого Криму.

"Будь-хто з тих, хто буде обраний на Кримському півострові і буде стверджувати, що репрезентує населення Криму і Севастополя, не визнаватиметься представником цих територій, оскільки вони є українськими", - йдеться в заяві представника ЄС в Україні, повідомляє LB.ua.

Крім того, ЄС вважає анексію Криму Росією незаконною і продовжує засуджувати таке порушення міжнародного права.

Також представництво ЄС висловлює підтримку територіальної цілісності України.

Раніше заяви про невизнання виборів на окупованій території опублікували Литва, Латвія, а також Естонія і Грузія.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ закликає міжнародне співтовариство дати правову оцінку діям Росії щодо організації і проведення так званих "місцевих виборів" на тимчасово окупованій території Криму.