ЄС не визнає російські вибори в окупованому Криму
"Будь-хто з тих, хто буде обраний на Кримському півострові і буде стверджувати, що репрезентує населення Криму і Севастополя, не визнаватиметься представником цих територій, оскільки вони є українськими", - йдеться в заяві представника ЄС в Україні, повідомляє LB.ua.
Крім того, ЄС вважає анексію Криму Росією незаконною і продовжує засуджувати таке порушення міжнародного права.
Також представництво ЄС висловлює підтримку територіальної цілісності України.
Раніше заяви про невизнання виборів на окупованій території опублікували Литва, Латвія, а також Естонія і Грузія.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ закликає міжнародне співтовариство дати правову оцінку діям Росії щодо організації і проведення так званих "місцевих виборів" на тимчасово окупованій території Криму.
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