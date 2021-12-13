НОВИНИЄвропейський Союз оприлюднив рішення, згідно з яким набули чинності санкції проти членів приватної військової компанії "Вагнера", а також трьох пов’язаних із нею компаній.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС офіційно ввів санкції проти російської ПВК "Вагнера": хто у списку
Рада сьогодні ввела низку обмежувальних заходів проти групи "Вагнера", приватної військової організації, що базується у Росії. Ці заходи націлені на саму групу "Вагнера" та пов'язані з нею вісім фізичних та три юридичних особи
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у понеділок, пише "Європейська правда".
"Рада сьогодні ввела низку обмежувальних заходів проти групи "Вагнера", приватної військової організації, що базується у Росії. Ці заходи націлені на саму групу "Вагнера" та пов'язані з нею вісім фізичних та три юридичних особи", - сказано у повідомленні.
У Раді ЄС пояснили, що група "Вагнера" набирала, навчала та відправляла приватних військових у зони конфліктів у всьому світі, щоб розпалювати насильство, грабувати природні ресурси та залякувати мирних жителів, порушуючи міжнародне право.
Відзначається, що особи, які увійшли в список, причетні до серйозних порушень прав людини, включаючи тортури та довільні страти і вбивства, а також до дестабілізуючої діяльності у Лівії, Сирії, Україні (на Донбасі) та в Центрально-Африканській Республіці.
Введені обмежувальні заходи були погоджені в рамках чотирьох різних режимів санкцій: Глобального режиму санкцій ЄС у галузі прав людини та режимів санкцій щодо ситуації в Лівії та Сирії, а також дій, що підривають територіальну цілісність України.
Зокрема, в рамках режиму санкцій за порушення територіальної цілісності України ЄС ввів обмеження проти засновника ПВК "Вагнера" Дмітрія Уткіна, найманців групи "Вагнера" Дениса Харитонова та Сергєя Щербакова.
Крім того, у списку фігурує "командувач" Александр Кузнєцов, якого в ЄС вважають відповідальним за діяльність групи "Вагнера" у Лівії, один із засновників групи "Вагнера" Андрей Трошев, який, як стверджується, підтримує владу Сирії, найманець ПВК "Вагнера" Андрей Богатов, росіянин Валерій Захаров, якого називають радником президента ЦАР з питань безпеки і ключовою фігурою у командній структурі ПВК "Вагнера", один з найманців ПВК в Сирії Станіслав Дичко.
Крім того, ЄС вводить санкції проти енергетичних компаній з Росії "Європоліс", "Велада", "Меркурій", які діють у нафтогазовому секторі Сирії.
Включеним до списку фізичним та юридичним особам тепер заморозять активи в ЄС, якщо вони є. Крім того, для включених до переліку осіб діятиме заборона на в'їзд до ЄС. Крім того, фізичним та юридичним особам у ЄС буде заборонено прямо чи опосередковано надавати кошти зазначеним особам.
Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.
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