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ПОЛІТИКА

ЄС підтримує посилення військового озброєння України та передачу далекобійних ракет – Боррель

04 січня 2024, 08:54
ЄС підтримує посилення військового озброєння України та передачу далекобійних ракет – Боррель
Фото: Українська правда
Як розповів Боррель, він провів телефонну розмову з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

Україні необхідно посилювати військове озброєння. Партнери мають передати далекобійні ракети.

Про це це дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель написав у Twitter.

Як розповів Боррель, він провів телефонну розмову з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

Політики "розділили все більше занепокоєння щодо посилення російських повітряних атак на українську цивільну інфраструктуру".

"Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, зокрема у вигляді ракет дальнього радіусу дії та зенітних ракет", - написав Боррель.

Вони також обговорили шляхи посилення заходів проти обходу санкцій проти рф, через те, що "значно збільшений європейський експорт до третіх країн може бути реекспортований до росії".

Нещодавно Боррель запевнив, що росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини.

російська армія 2 січня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною метою удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал", які були збиті.

Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети з 99. Незважаючи на результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранених.

війнаБоррельпідтримка України

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