ЄС планує 20-й пакет санкцій проти росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення

Європейський Союз має намір ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії до 24 лютого 2026 року — четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Euractiv.

За даними видання, з посиланням на неназваного дипломата, ЄС планує представити нові обмежувальні заходи саме до річниці агресії росії. Ініціаторами посилення санкцій виступають Фінляндія та Швеція. Вони пропонують заборонити експорт предметів розкоші до росії, обслуговування нафтових танкерів та скоротити квоти на імпорт російських добрив.

Новий пакет санкцій включатиме також обмеження у енергетичному та банківському секторах, заборону імпорту російського урану, що торкнеться державної корпорації "Росатом", а також санкції щодо російської "атомки", нафти та сталі. Крім того, очікуються обмеження на поїздки та заморожування активів для осіб та організацій, причетних до викрадення дітей та ідеологічного перевиховання.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року ЄС офіційно схвалив 19-й пакет санкцій проти росії. Тоді заходи були спрямовані на скорочення доходів кремля, запобігання обходу санкцій через треті країни та контроль над "тіньовим флотом". У межах підготовки 20-го пакета до "чорного списку" вже внесли понад 40 танкерів “тіньового флоту”.