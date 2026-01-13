Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС планує 20-й пакет санкцій проти росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення

13 січня 2026, 14:59
ЄС планує 20-й пакет санкцій проти росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення
Новий пакет санкцій включатиме також обмеження у енергетичному та банківському секторах, заборону імпорту російського урану, що торкнеться державної корпорації "Росатом".

Європейський Союз має намір ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії до 24 лютого 2026 року — четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Euractiv.

За даними видання, з посиланням на неназваного дипломата, ЄС планує представити нові обмежувальні заходи саме до річниці агресії росії. Ініціаторами посилення санкцій виступають Фінляндія та Швеція. Вони пропонують заборонити експорт предметів розкоші до росії, обслуговування нафтових танкерів та скоротити квоти на імпорт російських добрив.

Новий пакет санкцій включатиме також обмеження у енергетичному та банківському секторах, заборону імпорту російського урану, що торкнеться державної корпорації "Росатом", а також санкції щодо російської "атомки", нафти та сталі. Крім того, очікуються обмеження на поїздки та заморожування активів для осіб та організацій, причетних до викрадення дітей та ідеологічного перевиховання.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року ЄС офіційно схвалив 19-й пакет санкцій проти росії. Тоді заходи були спрямовані на скорочення доходів кремля, запобігання обходу санкцій через треті країни та контроль над "тіньовим флотом". У межах підготовки 20-го пакета до "чорного списку" вже внесли понад 40 танкерів “тіньового флоту”.

війнаЄвросоюзРосатомсанкціі проти росіїтіньовий фолот рф

Останні матеріали

Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється