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ЄС планує інвестувати €110 млн у придбання нових електричок на Запоріжжі

Запорізьку область обрали в межах пілотного проекту з модернізації регіонального пасажирського транспорту
Європейський інвестиційний банк, одна зі структур Євросоюзу, готова інвестувати 110 мільйонів євро в оновлення електричок, що курсують у Запорізькій області.
ЄС планує інвестувати €110 млн у придбання нових електричок на Запоріжжі Фото: Alex Kava/facebook.com

Зазначається, що Запорізьку область обрали в межах пілотного проекту з модернізації регіонального пасажирського транспорту. Окрім іншого, в межах цього проекту планують здійснити модернізацію міжміських електричок, які на Запоріжжі щороку обслуговують близько 7,5 мільйона пасажирів, повідомляє "Укрінформ".

Наразі тривають домовленості щодо укладання угоди про виділення коштів на модернізацію транспорту. Після їхнього завершення Європейський інвестиційний банк виділить близько 110 мільйонів євро на придбання 8 нових електричок.

Наразі більшість електричок, що курсують на напрямках у Запорізькій області, морально застарілі. Їхній середній вік складає близько 30 років.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила тендер на ремонт двоповерхових поїздів Skoda EJ 675. На ці цілі державна компанія планує витратити 5,4 мільйона євро.

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04 07 2019 15:26
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