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ЄС погодив нові правила випуску документів з біометричними даними

Відповідно до нових правил ідентифікаційні картки будуть випускатися за єдиним зразком у форматі кредитної карти, яка включатиме зону для машинного зчитування інформації
Європейський Союз погодив нові, єдині для всіх держав-членів правила щодо випуску ідентифікаційних документів для громадян ЄС, що посилить їх надійність та сприятиме зменшенню випадків шахрайства із ними.
ЄС погодив нові правила випуску документів з біометричними даними Фото: afp.com

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

Відповідно до нових правил ідентифікаційні картки будуть випускатися за єдиним зразком у форматі кредитної карти, яка включатиме зону для машинного зчитування інформації. Кожна така картка міститиме фотографію власника та відбитки його пальців у цифровому форматі на контактному чипі. Карти також міститимуть код країни, яка їх видала, який буде позначений на прапорі ЄС, зображення якого наноситься на ідентифікаційний документ.

Мінімальний термін дії такого документа 5 років, максимальний – 10 років. Країнам-членам надано право випускати ідентифікаційні картки довшого терміну дії для осіб віком від 70 років. Ідентифікаційні картки для дітей матимуть термін дії менше 5 років.

Це рішення ще має затвердити Рада ЄС на рівні послів.

Нові правила набудуть сили за два роки після ухвалення рішення. Це означає, що після цього терміну всі нові особисті документи в країнах ЄС мають випускатися за новими вимогами.

Нагадаємо, що дипломати ЄС узгодили запровадження санкці протии росіян, причетних до захоплення 24 українських моряків під час інциденту біля Керченської протоки.

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19 02 2019 23:36
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