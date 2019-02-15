Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ЄС узгодив санкції проти 8 росіян через агресію в Азовському морі, – ЗМІ

"Передбачається заборона на отримання віз та заморожування активів приблизно для 8 осіб"
Дипломати ЄС узгодили запровадження санкці протии росіян, причетних до захоплення 24 українських моряків під час інциденту біля Керченської протоки.
ЄС узгодив санкції проти 8 росіян через агресію в Азовському морі, – ЗМІ Фото: zn.ua

"Дипломати ЄС домовилися щодо санкцій проти Росії через інцидент в Азовському морі. Передбачається заборона на отримання віз та заморожування активів приблизно для 8 осіб, залучених до затримання 24 українських моряків, рішення мають формалізувати в найближчі тижні", - написав Рікард Джозвяк у Twitter, повідомляє "Радіо Свобода".

Серед осіб, які потраплять під санкції, можуть бут як офіцери, які були залучені до інциденту в Керченській протоці, такі і російські судді, які здійснювали подальше затримання українців.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2019 17:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.