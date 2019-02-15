ЄС узгодив санкції проти 8 росіян через агресію в Азовському морі, – ЗМІ

"Передбачається заборона на отримання віз та заморожування активів приблизно для 8 осіб"

Дипломати ЄС узгодили запровадження санкці протии росіян, причетних до захоплення 24 українських моряків під час інциденту біля Керченської протоки.

"Дипломати ЄС домовилися щодо санкцій проти Росії через інцидент в Азовському морі. Передбачається заборона на отримання віз та заморожування активів приблизно для 8 осіб, залучених до затримання 24 українських моряків, рішення мають формалізувати в найближчі тижні", - написав Рікард Джозвяк у Twitter, повідомляє "Радіо Свобода".

Серед осіб, які потраплять під санкції, можуть бут як офіцери, які були залучені до інциденту в Керченській протоці, такі і російські судді, які здійснювали подальше затримання українців.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.