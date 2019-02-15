ЄС узгодив санкції проти 8 росіян через агресію в Азовському морі, – ЗМІ
"Дипломати ЄС домовилися щодо санкцій проти Росії через інцидент в Азовському морі. Передбачається заборона на отримання віз та заморожування активів приблизно для 8 осіб, залучених до затримання 24 українських моряків, рішення мають формалізувати в найближчі тижні", - написав Рікард Джозвяк у Twitter, повідомляє "Радіо Свобода".
Серед осіб, які потраплять під санкції, можуть бут як офіцери, які були залучені до інциденту в Керченській протоці, такі і російські судді, які здійснювали подальше затримання українців.
Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.
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