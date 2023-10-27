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ЄС проконсультується з Україною щодо "гарантій безпеки"

27 жовтня 2023, 19:34
ЄС проконсультується з Україною щодо
Фото: Укрінформ
На саміті в Брюсселі Євросоюз почав працювати над майбутніми безпековими зобов’язаннями для України.

Про це йдеться в офіційному документі саміту.

Глави ЄС підтвердили наміри надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно.

Щодо військової підтримки, то в ЄС наголосили на необхідності забезпечити прискорене постачання ракет і боєприпасів в межах плану з постачання мільйона снарядів, та систем ППО для захисту населення, критичної і енергетичної інфраструктури.

"В довгостроковій перспективі Євросоюз і країни-члени разом з партнерами сприятимуть виконанню майбутніх безпекових зобов'язань перед Україною, які допоможуть Україні захистити себе, протистояти спробам дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому", – написано в документі.

Г​​олови країн ЄС доручили топ-дипломату ЄС на основі рамок, які будуть схвалені Радою, провести консультації з Україною щодо майбутніх зобов'язань ЄС у сфері безпеки та доповісти про їхні результати на засіданні Європейської ради у грудні.

"Військова підтримка та зобов'язання у сфері безпеки надаватимуться у повній відповідності до політики безпеки та оборони окремих держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів", – йдеться у висновках саміту.

Вчора в Брюсселі стартував саміт ЄС, де головними темами саміту є продовження допомоги Україні, реагування на розвиток ситуації після терористичної атаки Хамас проти Ізраїлю і вирішення міграційної проблеми.

 

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