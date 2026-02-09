Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС планує звести два військові центри в Україні у межах гарантій безпеки

09 лютого 2026, 21:17
ЄС планує звести два військові центри в Україні у межах гарантій безпеки
Фото: з вільного доступу
Це стане частиною майбутніх гарантій безпеки у мирному процесі.

У рамках надання Україні гарантій безпеки у майбутньому мирному процесі Європейський Союз розглядає облаштування двох військових навчальних центрів на заході України.

Про це у Брюсселі повідомив високопосадовець ЄС, який побажав залишитися неназваним через чутливість обговорюваних тем.

За його словами, під час засідання Ради ЄС із закордонних справ та оборони 11 лютого висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас представить міністрам оборони Євросоюзу можливі варіанти модернізації інфраструктури військової підготовки в Україні та шукатиме політичної й фінансової підтримки для цього проєкту.

"Щодо гарантій безпеки, Каллас разом із Єврокомісією вивчає варіанти модернізації українських навчальних центрів. Україна пропонує модернізувати кілька об'єктів на заході країни, і наразі ми розглядаємо підтримку двох із них", – зазначив співрозмовник.

Крім того, ЄС також обговорює участь у моніторингу можливого припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пропонує у документі про гарантії безпеки закріпити дату вступу України до ЄС – 2027 рік.

Також ЄС обговорює нові кроки підтримки України: участь Федорова підтверджена

 
