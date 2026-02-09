Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС обговорює нові кроки підтримки України: участь Федорова підтверджена

09 лютого 2026, 20:13
ЄС обговорює нові кроки підтримки України: участь Федорова підтверджена
На засіданні Ради ЄС 11 лютого міністр оборони України представить оцінку поточної ситуації та перспективи співпраці у сфері оборонних інновацій.

У середу, 11 лютого, на засіданні Ради ЄС з питань оборони профільні міністри обговорять військову допомогу Україні, у дискусії візьме участь Федоров.

Про це повідомив анонімний посадовець для Європейської правди. 

Міністр оборони України Михайло Федоров 11 лютого візьме участь у засіданні Ради ЄС у Брюсселі, де європейські міністри плануватимуть подальшу підтримку України та обговорять гарантії безпеки й фінансування.

"На порядку денному – поточні внески ЄС у гарантії безпеки для України, пошук додаткових фінансових ресурсів та посилення співпраці у сфері оборони", – зазначив співрозмовник.

Федоров представить оцінку поточної ситуації в Україні та перспективи подальшої оборонної співпраці з країнами ЄС, зокрема в сфері інновацій. 

Після цього міністри перейдуть до обговорення інших напрямків військової підтримки та мобілізації додаткового фінансування, зокрема з пакету кредитних коштів ЄС обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Засідання розпочнеться о 17:45 за київським часом, після чого міністри продовжать обговорення більш широкого спектру питань безпеки та оборони ЄС за вечерею.

 

 

 

Євросоюзпідтримка України

Останні матеріали

Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється