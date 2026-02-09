ЄС обговорює нові кроки підтримки України: участь Федорова підтверджена

На засіданні Ради ЄС 11 лютого міністр оборони України представить оцінку поточної ситуації та перспективи співпраці у сфері оборонних інновацій.

У середу, 11 лютого, на засіданні Ради ЄС з питань оборони профільні міністри обговорять військову допомогу Україні, у дискусії візьме участь Федоров.

Про це повідомив анонімний посадовець для Європейської правди.

Міністр оборони України Михайло Федоров 11 лютого візьме участь у засіданні Ради ЄС у Брюсселі, де європейські міністри плануватимуть подальшу підтримку України та обговорять гарантії безпеки й фінансування.

"На порядку денному – поточні внески ЄС у гарантії безпеки для України, пошук додаткових фінансових ресурсів та посилення співпраці у сфері оборони", – зазначив співрозмовник.

Федоров представить оцінку поточної ситуації в Україні та перспективи подальшої оборонної співпраці з країнами ЄС, зокрема в сфері інновацій.

Після цього міністри перейдуть до обговорення інших напрямків військової підтримки та мобілізації додаткового фінансування, зокрема з пакету кредитних коштів ЄС обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Засідання розпочнеться о 17:45 за київським часом, після чого міністри продовжать обговорення більш широкого спектру питань безпеки та оборони ЄС за вечерею.