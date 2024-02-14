ЄС пропонує запровадити санкції проти КНДР за відправку росії ракет – Bloomberg

Вплив цих обмежень, швидше за все, здебільшого буде “символічним”.

ЄС запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання росії ракет для війни проти України.

Про це Bloomberg.

Союз пропонує внести до санкційного списку міністра оборони та головне ракетне бюро Північної Кореї — урядовий орган, який контролює програму балістичних ракет країни.

Північна Корея також надала росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цій підтримці і тому, що рф навчилася в обхід санкцій отримувати деталі через треті країни, росія змогла наростити виробництво боєприпасів, що перевищує обсяги, які Україна отримує від своїх союзників.

Вплив потенційних обмежувальних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на в'їзд і заморожування активів, швидше за все, буде здебільшого символічним. Запропоновані санкції, які потребують підтримки всіх країн ЄС і можуть змінитися включають перелік десятків фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у виробництві та постачанні зброї, а також компонентів і обладнання, необхідних для її створення. Обмеження також будуть спрямовані проти кількох російських чиновників.

Крім того, ЄС уперше запропонував експортні обмеження проти компаній у Китаї та Індії через їхню ймовірну роль у постачанні до росії заборонених технологій та електроніки.

ЄС планує затвердити 13-й пакет санкцій проти рф до другої річниці повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Північна Корея заявила про розробку керованих снарядів для реактивної системи залпового вогню і системи контролю польоту. Аналітики зазначають, що ця зброя може опинитися в росії.