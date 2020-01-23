ЄС призупинив імпорт м’яса птиці з України

Європейський Союз тимчасово призупинив імпорт української курятини у зв'язку з виявленням на території нашої країни грипу птиці.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,передає УКРІНФОРМ.

"За оперативним повідомленням, яке надійшло вчора ввечері від Європейської комісії, тимчасово призупинено ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці. При цьому яйця та яєчна продукція під дані обмеження не підпадають", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони, наголосили у профільному відомстві.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що Україна відповідно до міжнародних зобов’язань, як член Світової організації торгівлі (СОТ) та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), невідкладно, на випередження повідомила своїх міжнародних торговельних партнерів про виявлення випадку грипу птиці.

"Українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС", - підкреслили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, у Вінницькій області 18 січня поточного року в приватному підприємстві «Хутір» (с. Бугаків Немирівського району Вінницької області) було зареєстровано загибель птиці. Лабораторні дослідження встановили діагноз “грип птиці” типу А, субтипу H 5. Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Немирівській районній державній адміністрації затверджено план із ліквідації захворювання, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.

За оперативними даними станом на 23.01.20 всі наявна в епізоотичному осередку птиця умертвлена гуманним безкровним методом та спалена. Розпочалися заходи щодо проведення дезінфекційних робіт. З метою встановлення джерела інфекції ведеться епізоотичне розслідування.

За попередніми даними ймовірною причиною занесення збудника грипу в господарства були дикі та синантропні птахи.

Ситуація з грипом птиці перебуває під контролем Держпродспоживслужби.

Робота з міжнародними торговельними партнерами постійно продовжується. Зокрема, започатковано перемовини з ЄС щодо узгодження позицій із взаємного визнання принципів зонування згідно з міжнародним стандартом МЕБ.

Востаннє випадки грипу птиці фіксувалися наприкінці 2016 - на початку 2017 років. За два роки Європейський Союз так і не зняв з України раніше запроваджених через грип птиці торговельних обмежень, незважаючи на те, що територія України була вільною від цього захворювання.

Нагадаємо, що Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб зазначати там статус про наявність чи відсутність щеплення.