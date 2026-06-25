ЄС розслідує таємний чат фон дер Ляєн із Зеленським та лідерами Європи

Розслідування стосується не змісту повідомлень, а відмови Єврокомісії надати журналістам доступ до цього листування.

Уповноважена з прав людини в Євросоюзі Тереза Аньїнью розпочала розслідування щодо можливого порушення правил прозорості з боку Єврокомісії через закритий чат голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів.

Як повідомляє нідерландське видання Follow the Money, у листуванні також брали участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та колишній прем’єр Великої Британії Кір Стармер.

Розслідування стосується не змісту повідомлень, а відмови Єврокомісії надати журналістам доступ до цього листування. Про існування чату стало відомо на початку 2026 року після публікації Politico. За даними ЗМІ, серед тем обговорення була координація позицій щодо взаємодії з президентом США Дональдом Трампом.

Після відмови Єврокомісії розкрити переписку журналісти Follow the Money подали скаргу омбудсменці. У відповідь Тереза Аньїнью повідомила про початок офіційного розгляду того, як Єврокомісія опрацювала запит відповідно до законодавства ЄС про доступ до документів.

Очікується, що перші консультації між омбудсменкою та представниками Єврокомісії відбудуться до середини липня, а саме розслідування може тривати кілька місяців.