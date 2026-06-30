ЄС виділяє €3,9 млрд для України в межах багатомільйонного кредиту

Наступні виплати відбуватимуться найближчими днями залежно від запитів Києва.

Європейська комісія розпочала виплату першого траншу у розмірі €3,9 млрд на закупівлю безпілотників для України в межах масштабної програми підтримки на €90 млрд.

Про це йдеться у пресрелізі, який опублікували на сайті ЄК.

Це фінансування є частиною першого пакета приблизно на €6 млрд, який спрямований на посилення оборонних можливостей України, зокрема розвиток дронових технологій. Наступні виплати відбуватимуться найближчими днями залежно від запитів Києва. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримка спрямована на зміцнення оборони України, захист громадян та посилення безпеки Європи.