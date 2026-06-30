ЄС виділяє €3,9 млрд для України в межах багатомільйонного кредиту
30 червня 2026, 13:35
Наступні виплати відбуватимуться найближчими днями залежно від запитів Києва.
Європейська комісія розпочала виплату першого траншу у розмірі €3,9 млрд на закупівлю безпілотників для України в межах масштабної програми підтримки на €90 млрд.
Про це йдеться у пресрелізі, який опублікували на сайті ЄК.
Це фінансування є частиною першого пакета приблизно на €6 млрд, який спрямований на посилення оборонних можливостей України, зокрема розвиток дронових технологій. Наступні виплати відбуватимуться найближчими днями залежно від запитів Києва. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримка спрямована на зміцнення оборони України, захист громадян та посилення безпеки Європи.
"Інноваційність України є основою її успіху у протидії повномасштабному вторгненню Росії. Саме цю винахідливість ми хочемо підтримати", – написала посадовиця в соцмережі X.
Програма Ukraine Support Loan передбачає до €90 млрд допомоги Україні у 2026–2027 роках, з яких €60 млрд – на оборону і €30 млрд – на бюджетну підтримку. Окрім дронів, у подальших траншах фінансування планують спрямовувати також на боєприпаси, ракети та системи протиповітряної оборони.
Загалом від початку повномасштабної війни ЄС уже надав Україні понад €211 млрд допомоги, включно з коштами із заморожених російських активів.