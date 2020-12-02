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ЄС виділить 25 млн євро на цифрову трансформацію України

"Так мало паперу і так багато грошей, ми з прем'єром Гончаруком дивуємося, а Олівер Варгеї і Дмитро Кулеба підписують угоду про надання 25 мільйонів євро для нової програми ЄС з електронного врядування та цифрової економіки для підтримки цифрової трансформації України", - розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
ЄС виділить 25 млн євро на цифрову трансформацію України Фото: з вільних джерел

Україна підписала угоду про виділення Євросоюзом 25 мільйонів євро на впровадження електронного урядування та цифрової економіки в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", документ у Києві підписали єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї та віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Так мало паперу і так багато грошей, ми з прем'єром Гончаруком дивуємося, а Олівер Варгеї і Дмитро Кулеба підписують угоду про надання 25 мільйонів євро для нової програми ЄС з електронного врядування та цифрової економіки для підтримки цифрової трансформації України", - розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Фото: Twitter Matti Maasikas

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12 02 2020 11:57
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