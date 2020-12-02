ЄС виділить 25 млн євро на цифрову трансформацію України
Україна підписала угоду про виділення Євросоюзом 25 мільйонів євро на впровадження електронного урядування та цифрової економіки в Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", документ у Києві підписали єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї та віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.
"Так мало паперу і так багато грошей, ми з прем'єром Гончаруком дивуємося, а Олівер Варгеї і Дмитро Кулеба підписують угоду про надання 25 мільйонів євро для нової програми ЄС з електронного врядування та цифрової економіки для підтримки цифрової трансформації України", - розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
Фото: Twitter Matti Maasikas
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