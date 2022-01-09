ЄС виділив Українв €10 млн на освіту та охорону здоров’я

Підтримку буде надано українським школярам та студентам в Україні та за кордоном

Європейський Союз виділив 10 млн євро на підтримку українських школярів і студентів, а також анонсував підтримку пацієнтів з України.

Про це повідомив віцепрезидент Європейської Комісії Маргарітіс Схінас під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Наразі в країнах ЄС перебувають близько пів мільйона українських школярів і студентів. Водночас мільйони представників учнівства й студентства сьогодні розпочинають новий навчальний рік в Україні. Ми докладемо всіх можливих зусиль для того, щоб надати підтримку та допомогу цій категорії населення як в ЄС, так і в Україні. Ми визначили суму в розмірі 10 млн євро саме для допомоги системі освіти в Україні", - сказав віце-президент.

Схінас додав, що Європа також "надаватиме абсолютно всю необхідну підтримку в медичній евакуації, а також забезпечуватиме потреби українських пацієнтів, які перебувають в країнах ЄС".

Раніше повідомлялося , що ЄС планує збільшити військову допомогу Україні.