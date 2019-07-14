ЄС закликає Росію зберегти ракетний договір зі США
"В цьому контексті ми підкреслюємо важливість договору про ядерні сили середньої і малої дальності, який зробив значний внесок у європейську і міжнародну безпеку в останні 30 років", - наголосили у ЄС, інформує "Європейська правда".
"Ми глибоко стурбовані розвитком подій навколо ДРСМД, який може завершитися 2 серпня 2019 року. Ми шкодуємо про формалізацію припинення Росією своїх зобов'язань за договором 3 липня 2019 року. Майбутні дні являють собою останню можливість для діалогу і прийняття необхідних заходів для збереження цього важливого компонента архітектури європейської безпеки" - йдеться у заяві.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти двох російських військових підприємств і військового навчального центру.
Санкції вводяться через порушення законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, крилатих або балістичних ракет, а також компонентів і технологій для їх виробництва щодо Ірану, Північної Кореї і Сирії.
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