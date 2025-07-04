Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України, але є нюанс

04 липня 2025, 15:58
Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України, але є нюанс
Фото: naked-science
Український уряд має надіслати офіційний запит.

Наступного року в ЄС має набути чинності наступного року механізм вуглецевого коригування на кордоні блоку і якщо його дія пошириться на Україну, втрати для економіки будуть дуже значними. 

Однак Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України, але тільки якщо уряд надішле офіційний запит, якого досі немає, пише німецький Tagesspiegel.

"CBAM має на меті зрівняти умови гри між європейськими виробниками та імпортерами з інших країн. Він може стати значним додатковим тягарем для і без того сильно ослабленої економіки України", - додають журналісти.

Найбільше від запровадження СВАМ постраждає українська металургія, виробництво добрив, енергетика та хімічна промисловість і це тоді,  коли цементній промисловості взагалі загрожує фактичний колапс. 

"Через відсутність ефективної системи уловлювання викидів українські виробники змушені купувати сертифікати CBAM, що значно збільшує виробничі витрати та знижує їхню конкурентоспроможність на європейському ринку. Перспективи для добрив , особливо з аміачної групи, також похмурі", - пише видання.

Через складне становище української важкої промисловості, Український союз промисловців і підприємців (УСПП) закликає європейські інституції створити перехідний режим або надати Україні спеціальний статус через воєнний стан та брак ресурсів – CBAM не повинен стати додатковою перешкодою для торгівлі, вказує видання. 

"Україна захищає не лише себе, а й безпеку всієї Європи. Підтримка має бути всебічною — політичною, економічною та безпековою", — заявив президент USPP Анатолій Кінах.

Також експерти закликали надати українським компаніям такий самий доступ до фінансування декарбонізації ЄС, як і європейським компаніям. 

"Європейська комісія, схоже, визнає це. За даними Carbon Pulse, вона готова відкласти повне впровадження CBAM для України до 1 лютого 2027 року. Ця процедура вимагає офіційного запиту від України на підставі статті 30.7 Регламенту CBAM, яка дозволяє винятки у випадках форс-мажору. Однак такого запиту ще не було подано. Водночас торговий представник України Тарас Качка на початку червня підтвердив, що Кабінет Міністрів готує відповідний запит на відтермінування до Європейської комісії – коли його буде подано, поки що невідомо", - зазначмло видання.

 

Останні матеріали

Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Політика
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2025, 00:09
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Політика
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 липня 2025, 13:39
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Бізнес & Фінанси
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Переклад iPress – 03 липня 2025, 11:24
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Політика
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Переклад iPress – 03 липня 2025, 08:37
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється