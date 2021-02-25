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Єврокомісія критично ставиться до паспортів вакцинації від окремих країн ЄС - ЗМІ

"Ми не можемо надавати пільги ізраїльським і британським туристам, в той час як громадяни Шенгенської зони виключені", - повідомило джерело
Європейська комісія обережно ставиться до дій країн-членів ЄС, які планують в односторонньому порядку видавати сертифікат, що дає право на поїздки для вакцинованих, пропонуючи замість цього загальний підхід.
Єврокомісія критично ставиться до паспортів вакцинації від окремих країн ЄС - ЗМІ Фото: з вільних джерел

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv з посиланням на джерела в ЄС.

"Односторонні паспорти вакцинації створять деякі проблеми, оскільки зрештою ми всі перебуваємо в загальній Шенгенській зоні. Ми не можемо надавати пільги ізраїльським і британським туристам, в той час як громадяни Шенгенської зони виключені", - сказало джерело.

В даний час виїзд за межі Євросоюзу значною мірою обмежений. "Політичні дебати тривають, але такий крок жодним чином не повинен викликати дискримінацію", - додав співрозмовник.

Лідери ЄС 25 лютого обговорять пропозицію Греції про видачу сертифікатів на поїздки для тих, хто вакцинувався від COVID-19. Такий сертифікат має позбавити мандрівників від необхідності проходити тести на коронавірус або дотримуватися карантину.

Однак поки думки європейців з цього приводу розділилися. Пропозицію Греції підтримують в основному країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, такі як Кіпр, Іспанія, Мальта, Португалія і Італія. Естонія також підтримує цю ідею.

Противники, серед яких Румунія, Німеччина і Франція, висловили свою незгоду, заявивши, що Європа не може мати сертифікат для поїздок, поки всі громадяни ЄС не матимуть рівний доступ до вакцин.

Ці країни також висловили сумніви щодо того, чи забезпечують існуючі вакцини достатній захист від нових штамів COVID-19.

Нагадаємо, що Греція підписала угоду про паспорти вакцинації з Ізраїлем для відновлення туризму

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25 02 2021 17:03
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