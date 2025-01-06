Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Бесіда запланована у соцмережі Х (Twitter) на 9 січня.

В Європейській комісії проаналізують онлайн-розмову мільярдера Ілона Маска з кандидаткою у канцлери ФРН від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель на відповідність законодавству ЄС.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє під час брифінгу 6 січня, передає портал Європейська правда.

Розмова Маска і Вайдель у Х (Twitter) буде проаналізована Єврокомісією на предмет відповідності нормам ЄС після того, як вона відбудеться.

За словами речника Єврокомісії, сам факт розмови Маска та Вайдель не порушує норми ЄС, адже перебуває в рамках дії свободи слова.

"Кожному в ЄС можна висловлювати свої думки", – додав той.

Проте буде проаналізовано, наскільки формат подачі вказаного інтерв’ю відповідає законодавству ЄС.,

Наприклад, увагу звернуть на те, як вказана бесіда буде поширюватися і рекламуватися в рамках соцмережі Х (Twitter).

"Поширення цієї трансляції може бути проаналізовано в рамках поточних процедур", – сказав речник Єврокомісії.

Реньє нагадав, що 24 січня відбудеться круглий стіл за участі представників Єврокомісії з найбільшими соціальними медіа, серед яких буде представлена й соцмережа Х (Twitter), "щоб обговорити ризики напередодні виборів у Німеччині".

"Вільні та чесні вибори – основа демократії. Відповідно до законодавства про цифрові послуги, великі онлайн-платформи повинні аналізувати та пом'якшувати потенційні ризики, що надходять з різних сфер, зокрема ризики для виборчих процесів та громадянського дискурсу", – наголосив Тома Реньє.

Кілька днів тому Маск закликав до нових виборів у Великій Британії.

Крім того, на початку року Маск після Шольца накинувся у мережі на президента Німеччини.