Європарламент розкритикував торгову угоду з США

ро укладення угоди оголосили 27 липня, однак багато євродепутатів вважають її невигідною для Європи.

У Європарламенті посилюється критика на адресу нової рамкової торговельної угоди між ЄС і США, яка закріплює 15-відсоткові мита на європейський імпорт до Сполучених Штатів. Про укладення угоди оголосили 27 липня, однак багато євродепутатів вважають її невигідною для Європи.

Про це повідомляє ARD.

Очільник комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту, соціал-демократ Бернд Ланге заявив, що нові умови є значно гіршими для ЄС, оскільки "15-відсоткові тарифи – це чотириразове зростання, тоді як американські товари потрапляють на європейський ринок безмитно". На його думку, це створює "нерівні умови торгівлі".

Крім того, Ланге розкритикував обіцянку інвестувати у США 600 мільярдів євро, наголосивши, що це не сприятиме створенню робочих місць у Європі й не відповідає довгостроковим інтересам ЄС.

Жорсткою була і реакція лівих. Лідер фракції "Лівих" Мартіш Шірдеван заявив, що ЄС "віддав надто багато", а погоджена угода лише дає Трампу змогу "заробити мільярди", натомість у Європі під загрозою опиняються тисячі робочих місць.

Не менш критичною була й позиція "Зелених". Анна Кавацціні, речниця з питань торгівлі, назвала угоду "вкрай нерівною". Вона звернула увагу на те, що каральні мита на сталь і алюміній з боку США залишаються, а також на зобов'язання ЄС імпортувати американський скраплений газ (СПГ), що, за словами політикині, суперечить цілям кліматичної політики.

Критика звучить і з лав Європейської народної партії — політичної сили президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Речник фракції заявив, що мито в 15% є "кричущим порушенням принципів чесної торгівлі" та серйозно підриває конкурентоздатність європейських виробників.

Водночас деякі депутати з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) оцінюють ситуацію стриманіше. За їхніми словами, хоча угода й неідеальна, вона дозволила уникнути повномасштабної торговельної війни зі США, яка могла б мати значно гірші наслідки для економіки.

Реакції європейських урядів на угоду також були змішаними. Як повідомлялося раніше, Німеччина вітала угоду як спосіб зберегти стабільність для експортерів, тоді як Франція й Італія висловили занепокоєння її умовами.