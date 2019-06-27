Європейська федерація журналістів закликає владу Росії звільнити Сущенка

Європейська федерація журналістів (EFJ) укотре закликає Росію звільнити власкора Укрінформу в Парижі Романа Сущенка, який незаконно перебуває в неволі в РФ вже 1000 днів

Про це написав генеральний директор EFJ Рікардо Гутьєррес на своїй сторінці у Facebook.

“EFJ знову закликає російську владу звільнити журналіста Романа Сущенка”, - йдеться у публікації, інформує "Укрінформ".

Як відомо, у четвер, 27 червня, виповнюється рівно 1000 днів із дня незаконного затримання у Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. У листопаді Сущенка етапували в колонію № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно), де він перебуває і нині.

Нагадаємо, 27 червня виповнюється рівно 1000 днів із дня незаконного затримання у Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Довідка

Журналіста Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою, йдеться в "Укрінформ".

Нагадаємо, 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. У листопаді Сущенка етапували в колонію № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно), де він перебуває і нині.

Сущенко у колонії живе в окремій камері (так званому безпечному місці) через можливу загрозу з боку інших ув’язнених. За сім місяців перебування у колонії його двічі відвідали дружина та донька, стільки ж разів до нього приїжджав український консул. Через те, що колонія має суворий режим, існує ліміт на передачі – одна на три місяці.

До звільнення Сущенка закликали Держдеп США, ЄС, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, у комітетах ООН, Сейм Польщі, МЗС Литви. На засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні США та ЄС виступили із закликом звільнити Сущенка.

Із заявами на підтримку українця виступали такі організації, як "Репортери без кордонів", Міжнародна федерація журналістів, Комітет захисту журналістів, ЮНЕСКО, EANA, Гельсінська комісія США, міжнародне об'єднання письменників ПЕН-клубу. Крім того, в різних містах світу періодично проходять акції за звільнення Сущенка та інших українських політв'язнів.

Сущенко був нагороджений орденом "За мужність" 3-го ступеня. Також він став лауреатом премії Національної спілки журналістів України за захист свободи слова. Крім того, журі російської премії імені Андрія Сахарова "За журналістику як вчинок" нагородило його орденом Сахарова "За мужність".

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції - з 2010 року. Вдома на нього чекають неповнолітній син, донька, дружина та старенька мати.

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