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Євросоюз чекає від Росії негайного звільнення Гриба

"Європейський союз очікує негайного звільнення Гриба і надання йому доступу до спеціального медичного лікування, якого він потребує"
Євросоюз очікує негайного звільнення українського політв’язня Павла Гриба, якого російський суд засудив до 6 років колонії загального режиму за "схиляння до тероризму".
Євросоюз чекає від Росії негайного звільнення Гриба Фото:"Громадське"

"Європейський союз очікує негайного звільнення Гриба і надання йому доступу до спеціального медичного лікування, якого він потребує", - йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, повідомляє "Європейська правда".

У ЄС також наполягають, доки Павло Гриб залишається в ув'язненні, українським лікарям мають дозволити бачити його згідно з рішенням Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.

Міністерство закордонних справ висловило протест через рішення російського суду у справі політв'язня Павла Гриба та вимагає негайно скасувати незаконний вирок у справі.
 
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22 03 2019 15:37
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