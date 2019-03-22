Євросоюз чекає від Росії негайного звільнення Гриба

"Європейський союз очікує негайного звільнення Гриба і надання йому доступу до спеціального медичного лікування, якого він потребує"

Євросоюз очікує негайного звільнення українського політв’язня Павла Гриба, якого російський суд засудив до 6 років колонії загального режиму за "схиляння до тероризму".

"Європейський союз очікує негайного звільнення Гриба і надання йому доступу до спеціального медичного лікування, якого він потребує", - йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, повідомляє "Європейська правда".

У ЄС також наполягають, доки Павло Гриб залишається в ув'язненні, українським лікарям мають дозволити бачити його згідно з рішенням Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.