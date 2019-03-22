CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвросоюз очікує негайного звільнення українського політв’язня Павла Гриба, якого російський суд засудив до 6 років колонії загального режиму за "схиляння до тероризму".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз чекає від Росії негайного звільнення Гриба
"Європейський союз очікує негайного звільнення Гриба і надання йому доступу до спеціального медичного лікування, якого він потребує"
Фото:"Громадське"
"Європейський союз очікує негайного звільнення Гриба і надання йому доступу до спеціального медичного лікування, якого він потребує", - йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, повідомляє "Європейська правда".
У ЄС також наполягають, доки Павло Гриб залишається в ув'язненні, українським лікарям мають дозволити бачити його згідно з рішенням Європейського суду з прав людини.
Нагадаємо, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.
Міністерство закордонних справ висловило протест через рішення російського суду у справі політв'язня Павла Гриба та вимагає негайно скасувати незаконний вирок у справі.
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22 03 2019 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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