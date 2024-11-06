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Євросоюз на два роки продовжив військове навчання для українських солдатів

06 листопада 2024, 14:57
Євросоюз на два роки продовжив військове навчання для українських солдатів
навчання військових
Навчання проходитимуть в 24 країнах-учасницях місії.

Посли блоку продовжили військову навчальну місію Євросоюзу для підготовки українських військових, яка буде працювати ще два роки.

Про це журналіст Рікард Йозвяк видання Радіо Свобода написав в соцмережі X(Twitter).

Рішення дасть змогу продовжити підготовку українських військових, що проходить на території 24 країн-учасниць місії.

За попередні два роки рамках програми навчання пройшли порядка 70 тисяч українських військовослужбовців. 

Це стало важливим внеском Євросоюзу у підтримку оборонного потенціалу України.

Днями ми писали, що Німеччина підготувала четверту групу українських операторів ЗРК Patriot.

А рік тому Рада ЄС погодила майже €200 млн на тренування ЗСУ.

 

навчанняЗСУЄвросоюз

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