Євросоюз на два роки продовжив військове навчання для українських солдатів
Посли блоку продовжили військову навчальну місію Євросоюзу для підготовки українських військових, яка буде працювати ще два роки.
Про це журналіст Рікард Йозвяк видання Радіо Свобода написав в соцмережі X(Twitter).
Рішення дасть змогу продовжити підготовку українських військових, що проходить на території 24 країн-учасниць місії.
За попередні два роки рамках програми навчання пройшли порядка 70 тисяч українських військовослужбовців.
Це стало важливим внеском Євросоюзу у підтримку оборонного потенціалу України.
Днями ми писали, що Німеччина підготувала четверту групу українських операторів ЗРК Patriot.
А рік тому Рада ЄС погодила майже €200 млн на тренування ЗСУ.