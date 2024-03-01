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Євросоюз розблокував ще €2 млрд заморожених коштів для Угорщини

01 березня 2024, 20:49
Євросоюз розблокував ще €2 млрд заморожених коштів для Угорщини
Фото: Getty Images
Будапешт спромігся розблокувати близько 2 мільярдів євро від Європейського Союзу після того, як уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана виконав вимоги Європейської комісії стосовно освітньої підготовки та гендерної рівності.

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на представника Єврокомісії Штефана де Керсмекера.

"Європейська комісія розблокувала останній транш після того, як Угорщина виконала так звані тематичні умови, що стосуються освітньої підготовки та гендерної рівності", - сказав Керсмекер. 

Ці кошти - це частина понад 30 мільярдів євро, виділення яких для Угорщини ЄС затримав, умови, які виконав Будапешт, не були пов'язані з побоюваннями щодо верховенства права або корупції – основними причинами заморожування фінансування.

Після останнього рішення сума коштів, яку ЄС продовжує затримувати від Угорщини, знизилася до 19 мільярдів євро, сказав де Керсмекер. Близько половини з них – це гранти та позики на боротьбу з COVID-19, а інша половина – так звані фонди згуртованості.

Ще в кінці грудня ми писали, що Угорщина готова зняти вето на допомогу Україні, якщо ЄС розморозить кошти

Після розблокування - Київ отримав погодження від Будапешту і ЄС виділив кошти. 

Днями Європарламент проголосував за виділення €50 млрд Україні.

 

УгорщинакоштиЄвросоюзрозблокування

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