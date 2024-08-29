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Євросоюз веде розслідування щодо Telegram – FT

29 серпня 2024, 09:32
Євросоюз веде розслідування щодо Telegram – FT
з вільних джерел
Платформа заявляє, що в Європі має менше 41 млн користувачів.

Європейський Союз веде розслідування щодо того, чи міг Telegram порушити цифрові правила Блоку: чи міг додаток не надати точних даних щодо кількості користувачів.

Про це повідомляє щоденна газета Financial Times.

Експерти з питань права і даних підозрюють, що Telegram занизив свою присутність в Євросоюзі задля того, щоб не перевищити поріг у 45 мільйонів користувачів, адже вище цього порогу великі онлайн-платформи підпадають під дію низки брюссельських правил, покликаних перевірити їхній вплив.

Перевірка почалась після затримки засновника Telegram Дурова.

В лютому Telegram-канад заявив, що в Євросоюзі 41 мільйон користувачів, проте цього місяця, відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги, Telegram повинен був надати оновлену цифру. Але не зробив цього, лише заявивши, що має "значно менше 45 мільйонів середньомісячних активних одержувачів в ЄС".

Не надання цих даних означає, що Telegram порушує закон ЄС, і швидше за все перевірка ЄС виявить, що справжня кількість користувачів перевищує поріг для "дуже великих онлайн-платформ".

Платформи, яким надається таке визначення, мають більші зобов'язання щодо дотримання законодавства та модерації контенту, проведення аудиту третьою стороною та обов'язкового обміну даними з Європейською комісією.

Раніше Дуров заявив для Financial Times, що користувацька база Telegram "приблизно пропорційна населенню кожного ринку або континенту", за винятком Китаю.

Як пише видання, внутрішня служба даних і науки ЄС проводить технічне розслідування, щоб визначити кількість користувачів Telegram в ЄС. Чиновники, поінформовані про дослідження, а також ведуть переговори з додатком про його власні розрахунки.

"У нас є спосіб за допомогою наших власних систем і розрахунків визначити, наскільки точними є дані про користувачів. І якщо ми вважаємо, що вони не надають точних даних про користувачів, ми можемо в односторонньому порядку визначити їх як дуже велику платформу на основі нашого власного розслідування", - заявив речник Комісії з цифрових питань Томас Реньє.

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