Євросоюз виключив із санкційного списку дев'ять людей з оточення Януковича, - ЗМІ

Водночас, імена людей, яких виключили зі списку, не повідомляються

Європейський Союз виключив із антиросійського санкційного списку дев`ять людей, які входили в оточення екс-президента України Віктора Януковича, через недостатність доказів їхньої причетності до подій в Україні.

Наразі в санкційний список ЄС включені 170 осіб та 44 організації, які, з точки зору Брюсселя, своїми діями підривали територіальну цілісність України і сприяли загостренню конфлікту в країні, повідомляє Welt посилаючись на внутрішні документи Європейської зовнішньополітичної служби.

Нагадаємо, осійський олігарх Олег Дерипаска подав до суду округу Колумбія позов проти Міністерства фінансів США і його очільника Стівена Мнучіна з вимогою зняти введені проти нього персональні санкції

Раніше, у США зняли санкції з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Дерипаскою.