Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Євросоюз виключив із санкційного списку дев'ять людей з оточення Януковича, - ЗМІ

Водночас, імена людей, яких виключили зі списку, не повідомляються
Європейський Союз виключив із антиросійського санкційного списку дев`ять людей, які входили в оточення екс-президента України Віктора Януковича, через недостатність доказів їхньої причетності до подій в Україні.
Євросоюз виключив із санкційного списку дев

Наразі в санкційний список ЄС включені 170 осіб та 44 організації, які, з точки зору Брюсселя, своїми діями підривали територіальну цілісність України і сприяли загостренню конфлікту в країні, повідомляє Welt посилаючись на внутрішні документи Європейської зовнішньополітичної служби.

Нагадаємо, осійський олігарх Олег Дерипаска подав до суду округу Колумбія позов проти Міністерства фінансів США і його очільника Стівена Мнучіна з вимогою зняти введені проти нього персональні санкції

Раніше, у США зняли санкції з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Дерипаскою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2019 14:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.