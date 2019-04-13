ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропейський Союз виключив із антиросійського санкційного списку дев`ять людей, які входили в оточення екс-президента України Віктора Януковича, через недостатність доказів їхньої причетності до подій в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз виключив із санкційного списку дев'ять людей з оточення Януковича, - ЗМІ
Водночас, імена людей, яких виключили зі списку, не повідомляються
Наразі в санкційний список ЄС включені 170 осіб та 44 організації, які, з точки зору Брюсселя, своїми діями підривали територіальну цілісність України і сприяли загостренню конфлікту в країні, повідомляє Welt посилаючись на внутрішні документи Європейської зовнішньополітичної служби.
Нагадаємо, осійський олігарх Олег Дерипаска подав до суду округу Колумбія позов проти Міністерства фінансів США і його очільника Стівена Мнучіна з вимогою зняти введені проти нього персональні санкції
Раніше, у США зняли санкції з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Дерипаскою.
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