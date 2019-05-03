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YouTube під загрозою через новий закон ЄС, - Google

Зміни до директиви про авторське право передбачають додаткові права для медіа у зв’язку з цифровим використанням їхніх публікацій
Сайт відеохостингу YouTube може почати "надмірно блокувати контент, щоб обмежити юридичний ризик" у зв'язку з поправками до законодавства ЄС про авторське право, за які мають проголосувати члени Європарламенту.
YouTube під загрозою через новий закон ЄС, - Google Фото: StockSnap/Pixabay

Про це заявив Google, американський технологічний гігант, який керує веб-сайтом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

У юридичній мові директиви ЄС також можна побачити ризик того, що Google News обмежуватиме свій вміст "дуже короткими витягами" з медіа, повідомив провідний виконавчий директор Google Кент Уокер.

Зміни до директиви про авторське право передбачають додаткові права для медіа у зв’язку з цифровим використанням їхніх публікацій.

Найбільші суперечки викликали стаття 11, яка визначає права видавців ЗМІ і в якій закріплено, зокрема, що інтернет-платформи мають отримувати дозвіл або навіть сплачувати ЗМІ за демонстрацію їхніх новин користувачам, а також стаття 13, згідно з якою на інтернет-гігантів покладається відповідальність за порушення користувачами авторських прав на їхніх платформах.

Попередньо схвалену домовленість ще мають ухвалити Рада ЄС і Європарламент.

Нагадаємо, що адміністратори YouTube сповістили творців контенту про посилення правил коментування відео-повідомлень в інтересах захисту неповнолітніх.

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05 03 2019 12:24
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