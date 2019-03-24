Йованович закликала українців проголосувати на виборах

Посол США в Україні Марі Йованович закликала українців прийти на виборчі дільниці і проголосувати 31 березня на президентських виборах.

"США підтримують народ України в очікуванні вільних, справедливих і безпечних виборів, які відбудуться в Україні наступного тижня. І ми закликаємо українську владу, громадянське суспільство і всіх громадян зробити свій внесок в українську демократію", - сказала Йованович, повідомляє LB.ua.

За словами посла США, демократія працює тільки за умови активної участі громадян.

"Чи знаєте ви, де будете через тиждень? Якщо ви досі не плануєте голосувати на виборах, я закликаю вас зробити це. Демократія працює тільки за умови активної участі громадян. І вибори - це те, як ми визначаємо, хто буде нашим лідером, і ми говоримо їм, що очікуємо від їхніх дій", - зазначила Йованович.

Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі довірила йому список осіб, проти яких не можна вести розслідування. Нагадаємо, що

"Ніхто в цій країні - ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол - не завадить мені розслідувати, чи мав місце злочин", - сказав він.

У Держдепартаменті США назвали твердження Луценка "відвертою вигадкою" і звинуватили генпрокурора в спробі підірвати репутацію посла Марі Йованович.