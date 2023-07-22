ЮНЕСКО засудила обстріл рф історичного центру Одеси

Міжнародна організація ЮНЕСКО засудила російську атаку на буферну зону об’єкта Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси".

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram-каналі.

"Нарешті ЮНЕСКО засуджує саме російську атаку на буферну зону об’єкта всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси". В заяві організації йдеться, що цей удар стався лише через два тижні після удару, який зруйнував історичну будівлю у Львові, і є другим на сьогодні на території, яка охороняється відповідно до Конвенції про всесвітню спадщину на порушення Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту", - йдеться в дописі.

Це нонсенс, що злочини проти культурної спадщини вчиняє постійний член ЮНЕСКО - росія, яка десятий рік систематично нищить культурне надбання України, вважаєа міністр.

"Засудження - недостатньо", - наголосив Ткаченко.