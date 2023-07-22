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ЮНЕСКО засудила обстріл рф історичного центру Одеси

22 липня 2023, 14:47
ЮНЕСКО засудила обстріл рф історичного центру Одеси
Фото: unesco.org
Міжнародна організація ЮНЕСКО засудила російську атаку на буферну зону об’єкта Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси".

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram-каналі.

"Нарешті ЮНЕСКО засуджує саме російську атаку на буферну зону об’єкта всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси". В заяві організації йдеться, що цей удар стався лише через два тижні після удару, який зруйнував історичну будівлю у Львові, і є другим на сьогодні на території, яка охороняється відповідно до Конвенції про всесвітню спадщину на порушення Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту", - йдеться в дописі. 

Це нонсенс, що злочини проти культурної спадщини вчиняє постійний член ЮНЕСКО - росія, яка десятий рік систематично нищить культурне надбання України, вважаєа міністр. 

"Засудження - недостатньо", - наголосив Ткаченко.

ОдесаЮНЕСКО

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