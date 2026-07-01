Японія обіцяє підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через ЮНЕСКО

Очільник МЗС Сибіга подякував Токіо за фінансову, гуманітарну, технічну та інші види підтримки на суму понад 20 мільярдів доларів.

Японія через ЮНЕСКО підтримає відновлення Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками переговорів із главою МЗС Японії Мотегі Тошіміцу.

Сибіга також підкреслив, що Україна цінує позицію прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїчі щодо підтримки України, висловлену під час саміту Групи семи в Евіані.

Міністр подякував Японії за фінансову, гуманітарну, технічну та інші види підтримки на суму понад 20 мільярдів доларів з початку війни, зокрема у сферах розмінування, медицини, сільського господарства та освіти.

Глава МЗС заручився запевненням колеги щодо продовження підтримки Японії.