Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Японія обіцяє підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через ЮНЕСКО

01 липня 2026, 15:15
Японія обіцяє підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через ЮНЕСКО
Фото: МЗС України
Очільник МЗС Сибіга подякував Токіо за фінансову, гуманітарну, технічну та інші види підтримки на суму понад 20 мільярдів доларів.
Японія через ЮНЕСКО підтримає відновлення Києво-Печерської лаври.
 
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками переговорів із главою МЗС Японії Мотегі Тошіміцу.
 
Сибіга також підкреслив, що Україна цінує позицію прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїчі щодо підтримки України, висловлену під час саміту Групи семи в Евіані. 
 
Міністр подякував Японії за фінансову, гуманітарну, технічну та інші види підтримки на суму понад 20 мільярдів доларів з початку війни, зокрема у сферах розмінування, медицини, сільського господарства та освіти. 
 
Глава МЗС заручився запевненням колеги щодо продовження підтримки Японії.
ЯпоніяЮНЕСКО

Останні матеріали

Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Політика
Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 липня 2026, 13:19
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Cуспільство
Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 липня 2026, 11:53
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Політика
У Вірменії з'явився новий проросійський центр сили. Мільярдер Карапетян дає москві інструмент тиску на курс Пашиняна – CEPA
Переклад iPress – 01 липня 2026, 08:39
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Україна стратегічно виснажує росію. Але результати будуть помітні лише за кілька місяців – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 червня 2026, 14:36
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Стоїцизм і ступор. Війни Марка Аврелія і Дональда Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 червня 2026, 11:46
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Політика
Новий прем'єр-міністр Британії. Виснажені союзники чекають завершення десятиліття хаосу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 червня 2026, 08:55
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське
Політика
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post
Переклад iPress – 29 червня 2026, 16:01
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
Бізнес & Фінанси
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
29 червня 2026, 13:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється