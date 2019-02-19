З 1993 року за Росію почали виступати 47 українських спортсменів
Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України у відповідь на запит УНН.
"За інші країни почали виступати 137 українських спортсменів. За роки незалежності більше всього спортсменів виїхало до Росії - 47, Азербайджан - 25, США - 12", – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що українські спортсмени виїхали до Туреччини і Білорусі - по 6, Німеччини й Ізраїлю - по 4, Португалії та Узбекистану - по 3, до Франції, Італії, Болгарії, Грузії, Казахстану, Австралії - по 2, а також по одному спортсмену виїхало до Японії, Словенії, Хорватії, Австрії, Швеції, Словаччини, Іспанії, Канади, Аргентини, Латвії, Англії, Єгипту і Катару.
Нагадаємо, що Міжнародний союз біатлоністів дозволив змінити спортивне громадянство і виступити за збірну України російській біатлоністці Анастасії Рассказовій.
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