З 1993 року за Росію почали виступати 47 українських спортсменів

У період з 1993 до 2017 роки за Росію почали виступати 47 українських спортсменів.

Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України у відповідь на запит УНН.

"За інші країни почали виступати 137 українських спортсменів. За роки незалежності більше всього спортсменів виїхало до Росії - 47, Азербайджан - 25, США - 12", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що українські спортсмени виїхали до Туреччини і Білорусі - по 6, Німеччини й Ізраїлю - по 4, Португалії та Узбекистану - по 3, до Франції, Італії, Болгарії, Грузії, Казахстану, Австралії - по 2, а також по одному спортсмену виїхало до Японії, Словенії, Хорватії, Австрії, Швеції, Словаччини, Іспанії, Канади, Аргентини, Латвії, Англії, Єгипту і Катару.

Нагадаємо, що Міжнародний союз біатлоністів дозволив змінити спортивне громадянство і виступити за збірну України російській біатлоністці Анастасії Рассказовій.