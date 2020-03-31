З 1 квітня пологи в Україні будуть безкоштовними
Надання якісної безоплатної медичної допомоги при пологах є пріоритетним для охорони здоров’я, йдеться на сайті Міністерства оорони здоров'я, передає 24 КАНАЛ.
Так, пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними для пацієнтки після запровадження реформи. Держава покриє 100% вартість цих послуг.
Тому з 1 квітня цього року гарантований безкоштовний пакет медичних послуг при пологах включатиме:
- фізіологічні пологи;
- ургентний та плановий кесарів розтин;
- моніторинг стану роділлі та дитини;
- знеболення під час пологів;
- лабораторні та інструментальні обстеження;
- інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі;
- реанімація та стабілізації стану новонароджених;
- вакцинація;
- метаболічний скринінг у новонароджених;
- консультація з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.
В яких лікарнях можуть приймати пологи безкоштовно? Лікарня або поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги, має заключити договір з Національною службою здоров’я України та мати в наявності необхідне обладнання, ліки та лікарів, які зможуть надати пацієнту якісну та кваліфіковану допомогу.
Чому на одну породіллю видаляють саме 8500 тисяч гривень?
"Всі тарифи, які виставлятиме НЗСУ, є не просто прорахованими "в середньому". Рік або більше тривали пілотні проекти в різних регіонах, було визначено середній оптимальний тариф для кожної послуги" – сказала менеджерка експертної групи "Охорона здоров'я" Реанімаційного пакету реформ Світлана Бубенчікова виданню Обозреватель.
Нагадаємо, що реалізація електронного проекту "єМалятко" затверджена указом президента України "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і передбачає зменшення кількості необхідних візитів з 11 до нуля, а кількості необхідних документів - із 37 до одного.
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