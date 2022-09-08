НОВИНИПерші 39 вагонів газового вугілля як гуманітарна допомога з Австралії прибули на ПАТ "Центренерго".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З Австралії до України прибула перша партія вугілля як гуманітарна допомога
Ми вдячні уряду Австралії за підтримку та внесок у надійне енергопостачання України цього опалювального сезону, який буде найважчим за останні десятиліття
Фото: atn.ua
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Загалом в Україну має бути доставлено 79 тис. тонн вугілля, наданого в рамках гуманітарної допомоги від австралійського уряду, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Загалом в Україну має бути доставлено 79 тис. тонн вугілля, наданого в рамках гуманітарної допомоги від австралійського уряду, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
"Ми вдячні уряду Австралії за підтримку та внесок у надійне енергопостачання України цього опалювального сезону, який буде найважчим за останні десятиліття", - наголосив глава Міненерго Герман Галущенко.
Міністр також висловив подяку польським партнерам за допомогу в логістиці австралійського вугілля, оскільки українські порти заблоковані через російську агресію.
Галущенко уточнив, що підготовка до осінньо-зимового періоду відбувається за планом, накопичення вугілля триває відповідно до затвердженого графіка.
Як повідомлялося, станом на початок серпня на складах ТЕС і ТЕЦ України накопичено 1,83 млн тонн вугілля із запланованих 2,5 млн тонн.
В Україну в січні-червні 2022 року надійшло імпортного вугілля на $1 млрд 21,476 млн, зокрема з Австралії – на $100,235 млн.
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09 08 2022 19:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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