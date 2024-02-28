З дня на день приїдуть обіцяні болгарські БТР

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев сказав, що обіцяні БТР вирушать до України через кілька днів.

Про це Міністр розповів новинному порталу btv.

"БТР для України ще перебувають у Софії. Вони вирушать через кілька днів, але я не буду називати дати", - заявив Міністр оборони Болгарії.

Він запевнив, що більш пріоритетна допомога вже давно поїхала в Україну.

Тагарев відкинув критику щодо зволікання із допомогою Україні.

"Ми виконуємо всі рішення Національних зборів, але на це потрібен час. Ми працюємо набагато інтенсивніше і набагато рішучіше, ніж тимчасовий уряд", - додав міністр.

Болгарський міністр окремо прокоментував слова президента Франції Емманюеля Макрона, який не виключив надсилання західних військових до України.

"Ми не збираємося відправляти солдатів в Україну, це питання в нашій країні не обговорюється. Наша позиція чітка", - підсумував Тагарев.

Ще на початку грудня Парламент Болгарії подолав вето президента і все ж передасть 100 БТР Україні.

Про які заявила ще в листопаді - Болгарія передає Україні 100 БТР.