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З дня на день приїдуть обіцяні болгарські БТР

28 лютого 2024, 14:53
З дня на день приїдуть обіцяні болгарські БТР
Фото: ukroboronprom.com
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев сказав, що обіцяні БТР вирушать до України через кілька днів.

Про це Міністр розповів новинному порталу btv.

"БТР для України ще перебувають у Софії. Вони вирушать через кілька днів, але я не буду називати дати", - заявив Міністр оборони Болгарії.

Він запевнив, що більш пріоритетна допомога вже давно поїхала в Україну.

Тагарев відкинув критику щодо зволікання із допомогою Україні. 

"Ми виконуємо всі рішення Національних зборів, але на це потрібен час. Ми працюємо набагато інтенсивніше і набагато рішучіше, ніж тимчасовий уряд", - додав міністр.

Болгарський міністр окремо прокоментував слова президента Франції Емманюеля Макрона, який не виключив надсилання західних військових до України. 

"Ми не збираємося відправляти солдатів в Україну, це питання в нашій країні не обговорюється. Наша позиція чітка", - підсумував Тагарев.

Ще на початку грудня Парламент Болгарії подолав вето президента і все ж передасть 100 БТР Україні.

Про які заявила ще в листопаді - Болгарія передає Україні 100 БТР.

 

Болгаріябронетранспортери

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