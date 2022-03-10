ПОЛІТИКА НОВИНИМісцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них – кримські татари
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З Криму виїхали близько 10 тисяч громадян України - Меджліс
Фото: з вільних джерел
Після початку окупантами примусової та незаконної мобілізації Кримський півострів залишило близько 10 тисяч громадян України.
Про це повідомило представництво президента України в АРК з посиланням на дані Меджлісу кримськотатарського народу.
"Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них – кримські татари. За інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян – у росію та за кордон", - зазначають у представництві.
За його інформацією, проросійські активісти займаються умисними переслідуваннями українських громадян, які рятуються від злочинної мобілізації – інформацію про них передають окупаційним правоохоронцям.
Раніше повідомлялось, що 21 вересня президент рф оголосив часткову мобілізацію.
В окупованому Криму мобілізовано 60 тисяч кримських татар.
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03 10 2022 21:25 МЕДІА
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