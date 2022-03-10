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З Криму виїхали близько 10 тисяч громадян України - Меджліс

Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них – кримські татари
З Криму виїхали близько 10 тисяч громадян України - Меджліс Фото: з вільних джерел
Після початку окупантами примусової та незаконної мобілізації Кримський півострів залишило близько 10 тисяч громадян України.
 

Про це повідомило представництво президента України в АРК з посиланням на дані Меджлісу кримськотатарського народу.

"Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них – кримські татари. За інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян – у росію та за кордон", - зазначають у представництві.

За його інформацією, проросійські активісти займаються умисними переслідуваннями українських громадян, які рятуються від злочинної мобілізації – інформацію про них передають окупаційним правоохоронцям.

Раніше повідомлялось, що 21 вересня президент рф оголосив часткову мобілізацію.

В окупованому Криму мобілізовано 60 тисяч кримських татар.

 
 

 

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03 10 2022 21:25
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