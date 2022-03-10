З Криму виїхали близько 10 тисяч громадян України - Меджліс

Після початку окупантами примусової та незаконної мобілізації Кримський півострів залишило близько 10 тисяч громадян України.

Про це повідомило представництво президента України в АРК з посиланням на дані Меджлісу кримськотатарського народу.

"Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них – кримські татари. За інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян – у росію та за кордон", - зазначають у представництві.

За його інформацією, проросійські активісти займаються умисними переслідуваннями українських громадян, які рятуються від злочинної мобілізації – інформацію про них передають окупаційним правоохоронцям.