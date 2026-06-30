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З нагоди 250-річчя США Трампу подарували ексклюзивний перстень

30 червня 2026, 14:07
З нагоди 250-річчя США Трампу подарували ексклюзивний перстень
Ювелірний виріб створено як символ багаторічних торговельних відносин між Антверпеном і США.
Діамантовий сектор Антверпена передав ексклюзивний перстень із 321 натуральним діамантом президенту США Дональду Трампу з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.
 
Про це йдеться в пресрелізі Антверпенського всесвітнього діамантового центру (AWDC).
 
Ювелірний виріб створено як символ багаторічних торговельних відносин між Антверпеном і США, які залишаються одним із головних ринків для експорту натуральних діамантів, зазначено в релізі. Перстень виготовлено з 18-каратного золота, 321 натурального діаманта й 75 дорогоцінних каменів.
 
За словами AWDC, дизайн виробу натхненний чемпіонськими перснями Супербоулу й містить символічні елементи, присвячені ювілею незалежності США. Автором персня є антверпенський ювелір Девід Готліб, а його автентичність підтвердила лабораторія HRD Antwerp.
 
Коштовність отримав посол США Білл Вайт, який від імені Штатів висловив "глибоке вшанування" перснем.
 
СШАТрамп

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