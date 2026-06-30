З нагоди 250-річчя США Трампу подарували ексклюзивний перстень

Ювелірний виріб створено як символ багаторічних торговельних відносин між Антверпеном і США.

Діамантовий сектор Антверпена передав ексклюзивний перстень із 321 натуральним діамантом президенту США Дональду Трампу з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

Про це йдеться в пресрелізі Антверпенського всесвітнього діамантового центру (AWDC).

Ювелірний виріб створено як символ багаторічних торговельних відносин між Антверпеном і США, які залишаються одним із головних ринків для експорту натуральних діамантів, зазначено в релізі. Перстень виготовлено з 18-каратного золота, 321 натурального діаманта й 75 дорогоцінних каменів.

За словами AWDC, дизайн виробу натхненний чемпіонськими перснями Супербоулу й містить символічні елементи, присвячені ювілею незалежності США. Автором персня є антверпенський ювелір Девід Готліб, а його автентичність підтвердила лабораторія HRD Antwerp.

Коштовність отримав посол США Білл Вайт, який від імені Штатів висловив "глибоке вшанування" перснем.