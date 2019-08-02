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З початку року військові прокурори затримали за хабарі 52 людини, - Матіос
Загальна сума хабарів 4 млн 200 тис
Анатолій Матіос. Фото: uapress.info
"З нового року по 8 лютого військовими прокурорами затримано за хабарі 52 людини (у 48 провадженнях). Так би мовити, трохи більше ніж півтора хабарника в день. Загальна сума хабарів 4 млн 200 тис.", - написав на своїй сторінці у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
Він додав, що за матеріалами оперативних підрозділів Національної поліції задокументовано 23 факти хабарів, Служби безпеки України - 18, Державної прикордонної служби України - 7.
Нагадаємо, за даними ГПУ, за останні два роки правоохоронці затримали на корупційних діяннях майже 5,5 тисяч осіб.
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