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З початку року військові прокурори затримали за хабарі 52 людини, - Матіос

Загальна сума хабарів 4 млн 200 тис
В Україні з початку року військові прокурори затримали за хабарі 52 людини.
З початку року військові прокурори затримали за хабарі 52 людини, - Матіос Анатолій Матіос. Фото: uapress.info

"З нового року по 8 лютого військовими прокурорами затримано за хабарі 52 людини (у 48 провадженнях). Так би мовити, трохи більше ніж півтора хабарника в день. Загальна сума хабарів 4 млн 200 тис.", - написав на своїй сторінці у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Він додав, що за матеріалами оперативних підрозділів Національної поліції задокументовано 23 факти хабарів, Служби безпеки України - 18, Державної прикордонної служби України - 7.

Нагадаємо, за даними ГПУ, за останні два роки правоохоронці затримали на корупційних діяннях майже 5,5 тисяч осіб.

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08 02 2019 22:50
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