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З початку війни сума видатків загального фонду держбюджету сягнула 1,2 трильйона грн
Фото: eidos.org.ua
Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну до 1 вересня 2022 року становить 1,2 трлн грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Від початку повномасштабної агресії рф в Україні загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 1200,8 млрд гривень. У серпні видатки становили 212,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зауважують, що у структурі цих видатків найбільші частки припадають: 499 млрд грн (у серпні – 112,4 млрд грн) – на оплату праці з нарахуваннями, зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 375,6 млрд грн (у серпні – 87,8 млрд грн), близько 268,7 млрд грн (у серпні – 34,1 млрд грн) було спрямовано на оплату використання товарів і послуг, з яких 149,7 млрд грн – на підтримку ЗСУ та 73,9 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення. З початку війни було спрямовано на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) 257,4 млрд грн (у серпні – 43,2 млрд грн), тощо.
Як повідомлялося раніше, у серпні Верховна Рада України проголосувала за збільшення видатків на оборону та підтримання економіки на понад 270 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх запозичень.
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