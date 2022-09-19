З початку війни сума видатків загального фонду держбюджету сягнула 1,2 трильйона грн

У серпні видатки становили 212,7 млрд грн

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну до 1 вересня 2022 року становить 1,2 трлн грн.

"Від початку повномасштабної агресії рф в Україні загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 1200,8 млрд гривень. У серпні видатки становили 212,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зауважують, що у структурі цих видатків найбільші частки припадають: 499 млрд грн (у серпні – 112,4 млрд грн) – на оплату праці з нарахуваннями, зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 375,6 млрд грн (у серпні – 87,8 млрд грн), близько 268,7 млрд грн (у серпні – 34,1 млрд грн) було спрямовано на оплату використання товарів і послуг, з яких 149,7 млрд грн – на підтримку ЗСУ та 73,9 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення. З початку війни було спрямовано на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) 257,4 млрд грн (у серпні – 43,2 млрд грн), тощо.